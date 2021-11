Les socialistes dans la Vivaldi: c’est le refroidissement climatique

Coup de sonde au sein de la famille socialiste, sur le thème : ça va, vous, dans la Vivaldi ? Mutuelle et syndicat appellent – Magnette – à virer rouge : « De Croo prend toute la place, on nous emberlificote ». Dans le parti, c’est : « On a engrangé au début, après ça se complique un peu… ».

Le fil rouge n’est pas cassé, il se tend. L’image reflète assez « ce qui se dit » dans la famille socialiste. Un coup de sonde en rend compte. Après un an aux affaires, la participation à la Vivaldi devient un sujet de discussion en interne. Précisons : il faut tendre l’oreille, rien d’évident. Car le PS ne retentit pas naturellement. On imagine un congrès comme il n’y en a plus (covid oblige, admettons) ; un bureau de parti comme on n’en fait pas (ils ont lieu en vidéo, à la va-vite) ; de grands débats comme il en manque (l’Institut Emile Vandervelde est en réserve de réserve de la République). Toutes choses qui mettraient le feu et/ou raviveraient la flamme, les risques du métier. A défaut, donc, on tend l’oreille.

