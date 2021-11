«Le Soir» récompensé pour l’enquête Openlux

Un groupe de médias dont font partie Le Soir et seize autres partenaires, parmi lesquels Le Monde, Süddeutsche Zeitung et l’OCCRP (Organized crime and corruption reporting project), a remporté dimanche un EPPY award, dans la catégorie du journalisme d’investigation collaboratif. Le Soir était représenté par trois journalistes de la cellule Enquêtes (Xavier Counasse, Alain Jennotte et Joël Matriche).

Pour rappel, les partenaires d’Openlux avaient analysé près de quatre millions de documents liés à des sociétés luxembourgeoises. L’enquête a épluché le nouveau registre des bénéficiaires économiques luxembourgeois et jette un éclairage inédit sur plus de 140.000 sociétés.