COP26: le sommet sur le climat s’ouvre dans l’inquiétude et sur des appels à une action plus ambitieuse

Les dirigeants de la planète ont commencé leur travaux, ce lundi, à la COP26. A l’intérieur et à l’extérieur, la pression est forte pour que le sommet de Glasgow sorte un vrai lapin de son chapeau.

Comme à chaque sommet mondial pour le climat, les dirigeants de la planète ont entamé leurs travaux, lundi, dans une atmosphère un peu étrange et lourde, compliquée cette fois par les mesures sanitaires et de sécurité qui ont tenu pas mal de délégations physiquement éloignées des débats. Ils ont entendu des témoignages de destructions et de désespoir provenant de populations touchées par les catastrophes naturelles. « Pendant que vous êtes assis ici, deux millions de personnes dans mon pays souffrent de la faim », leur a lancé Elizabeth Wathuti, une jeune activiste kényane. « Mes yeux ont vu trois enfants pleurer au bord d’une rivière à sec, alors qu’ils venaient de marcher pendant 20 kilomètres avec leur mère à la recherche d’eau. »