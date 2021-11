6 points sur 21 à Sclessin: le 2e pire bilan du Standard depuis 60 ans

En 1997-98, le Standard d’Aad de Mos n’avait pris que 5 unités après les 7 premiers matches disputés à domicile. Le but inscrit par Bokadi face à Courtrai aura permis à l’équipe liégeoise de ne pas égaler ce triste record.

En arrachant un point face à Courtrai (1-1), « au mental », pour reprendre le discours de Luka Elsner, Merveille Bokadi a évité au Standard une nouvelle crise de nerfs. Pas gâté depuis de trop longs mois, le public de Sclessin, de plus en plus clairsemé (moins de 17.000 spectateurs samedi soir alors que le club liégeois compte pourtant 20.000 abonnés), aura dû s’en contenter. En se demandant comment cette équipe-là, qui sur le plan qualitatif vaut sans doute mieux que son classement (12e) mais qui n’avance pas, allait sortir vivante des cinq matches de championnat qui l’attendent, au FC Bruges, contre Eupen, à La Gantoise, face à Charleroi et à l’Antwerp, des adversaires tous classés dans la première moitié de tableau.