Train, post-it et feuilles mortes: l’arrivée en force des jeunes activistes à Glasgow

What do we want ? », « Climate justice ! », « When do we want it ? », « Now ! » C’est sur fond de cornemuses que les jeunes activistes du climat ont pu marquer leur dernier « coup ». Un train spécialement affrété déversant quelque 500 militants venus de Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas dans la gare de Glasgow, samedi soir, à la veille de l’ouverture de la COP26.