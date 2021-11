Le Dragons remet les pendules à l’heure

Après des résultats en dents de scie depuis l’entame de la saison, les champions de Belgique étaient bien conscients de l’importance de ce double week-end et de leurs rencontres face au Léopold et à l’Orée qui occupaient la tête de la division d’honneur avant d’aborder ces 2 journées en 24 heures. Et les Anversois ont réalisé un remarquable sans-faute en inscrivant 10 buts. « Nous savions que ces 2 duels étaient déjà capitaux pour la suite de notre saison », glissait Simon Gougnard. « Nous avons remporté 6 points mais nous l’avons surtout fait de la plus belle des manières. Nous avons développé du beau jeu, nous avons bien défendu en équipe et nous avons été efficaces en zone de conclusion et sur penalty. Il était essentiel de remporter ces matchs pour rester au contact des meilleurs dans un championnat qui sera serré jusqu’à la dernière journée. »