Philippe Henry à la COP26: «Pas question de conclure un accord intrabelge au rabais»

La Belgique est prête à prendre ses responsabilités » à la COP26, a déclaré le Premier ministre belge, Alexander De Croo (VLD), au premier jour du sommet sur le climat. On attend de voir concrètement ce que cette affirmation signifie, mais en attendant, on sait que les Belges n’ont toujours pas d’accord en interne sur les objectifs climatiques pour 2030. Même si, de source fédérale, on reste optimiste et on parle de course « vers le sommet » entre les Régions et le fédéral, l’absence de mesures supplémentaires pour réduire les émissions de la Flandre fait toujours peser une incertitude sur la position de notre pays.