Billie Jean King Cup: la Belgique déjà à une victoire des demi-finales

Après un succès d’emblée historique contre la Biélorussie (2-1), la Belgique d’Elise Mertens et de Greet Minnen (les deux succès en simple du jour) sera qualifiée pour les demi-finales, si elle bat l’Australie, ce mardi à l’O2 Arena de Prague.

Peu importe les esprits grincheux qui préfèrent pointer le non-succès populaire de cette Billie Jean King Cup, lancée ce lundi à Prague, dans ce nouveau format déjà très discuté en Coupe Davis : la Belgique a d’emblée fait la fête et écrit le début de l’histoire. En espérant qu’elle soit la plus longue possible !

Sous les applaudissements chaleureux et colorés d’une quarantaine de fans irréductibles (certains étant même partis en voiture dès samedi !), l’équipe de Johan Van Herck est donc directement entrée dans l’histoire en devenant la première nation à triompher (c’était 2-0 après 4h de simples contre la Biélorussie) dans cette nouvelle compétition.