Van Crombrugge redevient décisif à Anderlecht

De la pelouse ou du banc de touche, les Anderlechtois se sont tous précipités comme un seul homme vers Hendrik Van Crombrugge au coup sifflet final de cet Anderlecht – Louvain rocambolesque. Quatre buts, deux cartes rouges – Murillo et Ashimeru connaîtront la proposition du parquet de l’Union belge ce mardi –, trois interventions du VAR, une égalisation de Zirkzee à la 94e et ce fameux penalty à la dernière seconde sauvé de main de maître par le gardien du RSCA. « C’était un moment clé », confirme le principal intéressé. « Parfois, cela tombe du côté de l’adversaire, parfois cela tombe de votre côté. Cette phase de jeu m’a fait penser à la main de Luis Suarez à la Coupe du monde (NDLR : en 2010 lors du quart de finale entre le Ghana, patrie d’Ashimeru, et l’Uruguay). On m’a également dit après le match que le penalty aurait pu être retiré parce qu’un ballon avait été jeté depuis les tribunes. Je ne sais pas comment j’aurais réagi si cela avait été le cas. Cela aurait été très frustrant. »