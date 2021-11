Hockey: le Dragons impressionne tandis que le Léopold gaspille

Dragons – Orée : 6-0. Gonflés à bloc suite à leur succès face au Léo (4-1), dimanche, les Anversois ont continué sur leur lancée en infligeant une petite correction à des Bruxellois (privés de Manu Stockbroekx) peut-être un peu trop confiants après leur bon début de la compétition, et battus pour la seconde fois du week-end. Les champions de Belgique en titre ont parfaitement négocié les échanges en frappant de manière chirurgicale et en dominant assez largement les débats. Matthew Cobbaert lançait les hostilités au quart d’heure. Felix Denayer doublait l’avance de ses couleurs sur penalty (25e) avant que Cobbaert ne s’offre le doublé. C’est ensuite Florent van Aubel qui mettait déjà un terme aux derniers espoirs visiteurs juste avant la pause (34e). Les pluies étaient de plus en plus intenses et obligeaient les 2 équipes à interrompre les échanges. A la 61e minute, Felix Denayer inscrivait le numéro sur penalty avant que Lucas Martinez ne fixe le score final à 4 minutes du coup de sifflet final. Un 5e succès qui permet au Dragons de rejoindre le Léopold en tête de la division d’honneur.

Louvain – Léopold : 3-3. Mauvaise opération pour les Ucclois ce week-end avec un bien triste 1 point sur 6. Battu par le Dragons, dimanche, le Léo a peiné lors de son déplacement en terres brabançonnes. La première période n’était guère passionnante mais ce sont bien les visiteurs qui rentraient aux vestiaires avec un but d’avance inscrit par Gaspard Baumgarten, sur suite de penalty (33e). La domination était bruxelloise et Tom Boon pensait accomplir le plus compliqué en inscrivant le 0-2 à la 52e minute. Mais comme souvent, les Universitaires réagissaient, une fois au pied du mur. Pau Quemada sonnait la charge sur penalty (55e) avant que Sam Lane n’égalise avec toute sa hargne (60e). Dans la foulée, Tom Boon redonnait le sourire aux siens sur penalty. Mais Pat Harris démontrait toute son habileté et offrait un bon point à l’équipe locale à la 67e minute.

Gantoise – Daring : 1-2. On savait les Molenbeekois surprenants depuis l’entame de cette saison. Et cela a une fois de plus été le cas lors de la visite à Gand. En effet, ils ont réussi à surprendre les Flandriens qui pensaient avoir accompli le plus délicat en trouvant le chemin des filets, comme la veille d’ailleurs, dès la 3e minute de jeu via Alex de Paeuw. Mais malgré un terrain gorgé d’eau, les visiteurs ont trouvé les ressources nécessaires pour faire le gros dos face aux assauts gantois avant d’égaliser via Santiago Montelli sur penalty (24e) puis de prendre l’ascendant grâce à Nicolas Cicileo, sur stroke (46e).

Antwerp – Waterloo Ducks : 1-6. Les Brabançons sont bien de retour aux affaires. Ils ont enchaîné un 3e victoire consécutive et ils ont surtout fait la démonstration de leur puissance offensive une fois la confiance retrouvée. Après le but d’ouverture, sur penalty, de Jeff De Winter, les visiteurs ont pris la rencontre à leur compte et ils n’ont plus jamais lâché leur emprise sur leurs adversaires même si l’Antwerp a continué à créer le danger. Les buteurs du Watducks : Victor Charlet (2 p.c.), Tommy Willems (2 et le premier sur stroke) et Gaëtan Dykmans (2). Les protégés de Jean Willems pointent à présent à une 5e place bien plus conforme à leurs ambitions.