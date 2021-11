COP26: cent pays, dont la Belgique, s’engagent à combattre la déforestation

Une centaine de pays présents à la COP de Glasgow, parmi lesquels la Belgique, se sont mis d’accord pour « stopper et inverser » la déforestation dans le monde d’ici à 2030. L’annonce doit être faite ce mardi matin par les chefs de gouvernement de la Colombie, de l’Indonésie et des Etats-Unis, en compagnie du Premier ministre britannique, Boris Johnson, et du prince Charles. Elle est accompagnée d’une promesse de financement public de 10,34 milliards d’euros et de 6,2 milliards de fonds privés. Cet argent servira à protéger et à restaurer les forêts dans les pays en développement, via des projets destinés à restaurer des terres dégradées, à lutter contre les incendies et à préserver les droits des communautés indigènes, indique-t-on.