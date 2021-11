D’après un sondage, les fans du Real Madrid ne veulent plus d’Eden Hazard

Le résultat de ce sondage sur internet est sans appel. À la question « Voulez-vous qu’Eden Hazard quitte le Real en janvier ? », la réponse de près de 50.000 votants enregistrés lundi en début de soirée était claire : 66 % de oui contre 34 % de non. Mais ce ne sont pas les supporters qui décident. Notre compatriote a évidemment son mot à dire et il ne compte absolument pas s’en aller cet hiver. Il espère en effet toujours s’imposer, même si cela ne s’annonce pas simple. Il n’obtient plus que des bribes de temps de jeu : 5 minutes ce week-end à Elche où Vinicius, qui a pris sa place sur le côté gauche du 4-3-3 d’Ancelotti, a encore brillé (2 buts, victoire 1-2).

Carlo Ancelotti aime bien Eden, dont Marca souligne les statistiques faméliques de la saison en Liga : 9 matches, 343 minutes de jeu, 0 but, 4 tirs au but et 1 assist. Mais, à gauche, il a donc fait le choix de Vinicius. Reste peut-être un espoir à droite, même si ce n’est pas sa position préférentielle, dans la mesure où Rodrygo et Bale sont blessés alors qu’Asensio n’en finit pas de décevoir. Certaines sources affirment même que le Diable rouge pourrait être titulaire à ce poste mercredi au Shakhtar Donetsk. Mais rien n’est moins sûr…