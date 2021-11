Bonne nouvelle pour Nacer Chadli: le Diable rouge retrouve le chemin des filets

Nacer Chadli, titulaire et sur le terrain pendant 78 minutes, a lancé la révolte de Basaksehir lundi contre Adana Demirspor (2-1) à l’occasion de la 11e journée de Süper Lig turque. Le Diable rouge a égalisé à la 71e minute avant que son équipe ne s’impose à la 92e sur un penalty d’Edin Visca.

Chadli, 32 ans, était titulaire pour la deuxième fois de la saison et a marqué le premier but de son exercice. L’homme aux 66 apparitions chez les Diables rouges n’avait plus trouvé le chemin du but depuis le 29 avril.