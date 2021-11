Covid Safe Ticket: des premières verbalisations dans l’horeca

En effet, les patrouilles de police vérifient le QR code des clients ainsi que leur identité afin de vérifier si le QR code d’une personne lui appartient bel et bien. Les appareils mesurant la qualité de l’air sont également vérifiés tout comme le système d’aération de l’établissement. Les restaurateurs peuvent donc demander à leurs clients leur carte d’identité afin de vérifier qu’ils soient bien en ordre.

Les amendes

Alors qu’une période de « tolérance » a été prévue à Bruxelles, cela n’a pas été le cas ni en Wallonie ni en Flandre. Vous risquez donc 500 euros d’amende si vous êtes contrôlé sans pass sanitaire dans un lieu où il est obligatoire. Tandis que le responsable, qui aurait dû vous contrôler ou vous refuser l’entrée, risque, lui, jusqu’à 2.500 euros d’amende.

Le rappel des règles en vigueur

Le CST est obligatoire à partir de 16 ans, pour entrer dans les restaurants, lieux culturels, centres sportifs et salles de fitness. Le QR code est disponible sur son téléphone dans l’appli CovidSafe ou en l’imprimant depuis le site MaSanté.be. Le CST prouve que l’on est vacciné entièrement (deux semaines après sa deuxième dose, ou son unique de Johnson & Johnson) ou que l’on a réalisé un test PCR négatif (valable 72 heures) ou antigénique rapide en pharmacie (48 heures).

Pour entrer dans un hôpital, une maison de repos ou un événement réunissant plus de 200 personnes à l’intérieur et 400 en extérieur, il faut également détenir le pass sanitaire dès l’âge de 12 ans. Les transports en commun, les commerces et le travail sont pour l’instant épargnés pour tout le monde.