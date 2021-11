Le climat n’a plus le temps d’être un champ de bataille politique

A l’heure où de plus en plus de Belges se disent préocupés par la cause climatique, les pouvoirs publics semblent à la traine.

Selon un sondage de la Banque européenne d’investissement, 82 % des Belges penseraient que le climat est le plus grand défi du 21e siècle et 70 % seraient favorables à des mesures gouvernementales plus strictes. De quoi penser que l’effet d’entraînement pro-climat devient presque inéluctable et qu’il y a des raisons d’espérer un changement de cap à l’heure où même les leaders du monde sonnent le tocsin.