Banni de Twitch, Samuel Etienne s’explique

Lors d’une revue de presse, le journaliste a voulu mettre en avant un article du Parisien expliquant l’évolution de la représentation du sexe à la télévision française. Un article et une photo qui n’ont pas plu à l’entreprise américaine Twitch.

Le journaliste et animateur de France 3, Samuel Etienne a indiqué via son compte Twitter avoir été banni durant trois jours de la plateforme de streaming Twitch. Le journaliste explique les raisons dans son tweet. Selon lui, le fait d’avoir lu un article et exposé la photo de celui-ci sur sa chaîne a entraîné la suppression de son compte de manière temporaire.

La photo en question montre une capture d’écran d’un film de 1961 où l’on y voit les fesses d’une actrice. Samuel Etienne a ensuite exprimé son mécontentement à l’égard de la décision de Twitch.