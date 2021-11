À Bruxelles, 250 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques l’an prochain

« Via ce premier lot, nous installerons également une trentaine de bornes de recharge exclusivement dédiées à l’autopartage, et testerons une solution innovante de points de recharge sur éclairage public », ajoute M. Maron.

« Petit à petit, Bruxelles se prépare pour permettre aux automobilistes qui ne possèdent pas leur propre garage d’acquérir un véhicule électrique. En plus des alternatives de mobilité durable de plus en plus présentes à Bruxelles (à pied, à vélo, en transports publics ou encore en voitures partagées), Bruxelles tend vers le parc zéro émissions, qui offrira à toutes et tous un environnement plus sain », salue en outre la ministre bruxelloise, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van Den Brandt (Groen).