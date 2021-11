Météo: un mardi pluvieux

Sortez les parapluies, la journée de mardi se placera sous le signe des averses, nombreuses et parfois orageuses. Les températures seront également plus fraîches.

Les premières lueurs du jour devront se créer un chemin entre les gouttes et les averses seront parfois orageuses au littoral. Les éclaircies arriveront tardivement, en fin d’après-midi et principalement sur l’ouest du pays. Il fera assez frais avec des maxima oscillant entre 6°C et 11°C sous un vent modéré.

Les dernières averses du jour tireront leur révérence en cours de soirée, voire en début de nuit. Le ciel se dégagera alors avant que brumes, brouillard et autres bancs de nuages bas ne se forment dans de nombreuses régions. Le mercure indiquera des minima de 0°C à 5°C.

Les routes seront potentiellement glissantes en raison de plaques de glace ou de dépôts de givre.

Mercredi sera aussi marqué par la grisaille et la pluie.