Sergio Agüero sort du silence après son malaise lors de FC Barcelone – Alavés

L’attaquant argentin a demandé son changement lors de ce duel de Liga après avoir ressenti des douleurs à la poitrine et au cou.

Sergio Agüero a tenu à rassurer tout le monde après le malaise dont il a été victime samedi lors du match du FC Barcelone contre Alavés. À la 40e minute du match, Agüero s’est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou, visiblement victime d’un malaise. L’arbitre a appelé les secouristes, mais l’ancien joueur de Manchester City est sorti du terrain en marchant. Il a ensuite directement été transféré à l’hôpital.

« Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération », a écrit Agüero sur Twitter lundi soir. « Je tiens à tous vous remercier pour les messages de soutien et d’affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui. »