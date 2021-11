Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham

Au cours de sa carrière, l’entraîneur italien a également remporté trois titres de champion d’Italie de rang avec la Juventus entre 2012 et 2014. Après un passage à la tête de la sélection italienne (2014-2016), il a entraîné Chelsea pendant deux saisons (2016-2018) avec un titre de champion d’Angleterre en 2017 et une FA Cup en 2018.

« Je suis content d’être de retour sur un banc et de le faire dans un club de Premier League qui veut être de nouveau un protagoniste », a déclaré Conte, cité dans le communiqué. « J’ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l’équipe et aux supporters la passion, la mentalité et la détermination qui m’ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur. »