Flandre: le gouvernement envisage d’interdire la vente de voitures neuves thermiques dès 2027

Concrètement, la proposition voudrait dire qu’à partir de 2027, il ne serait plus possible d’immatriculer une voiture neuve avec un moteur diesel, un moteur à essence ou un moteur hybride. Les clients devraient faire leur choix au sein d’une gamme entièrement électrique. Seules les voitures neuve seraient concernées par cette mesure, le marché des voitures d’occasion bénéficierait d’une exception jusqu’en 2030. Les véhicules thermiques ne seront pas interdits pour autant : ceux qui veulent garder leur véhicule peuvent le faire. Du côté du cabinet de la ministre flamande de la mobilité, on explique que d’ici 2026, le prix des voitures électriques sera démocratisé et que ces véhicules seront disponibles sur le marché de l’occasion.