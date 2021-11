Flandre: vers une interdiction des véhicules à combustibles fossiles d’ici 2027?

Une proposition qui vise à immatriculer uniquement les véhicules sans émissions d’ici 2027 a été déposée sur la table du gouvernement flamand il y a quelques jours, indiquaient De Standaard, Het laatste Nieuws et De Morgen. En effet, les véhicules à combustibles fossiles seront bientôt amenés à disparaître progressivement.

Concrètement, la proposition voudrait dire qu’à partir de 2027, il ne serait plus possible d’immatriculer une nouvelle voiture avec un moteur diesel, un moteur à essence ou un moteur hybride. Une date bien plus avancée que l’échéance proposée par l’Europe en 2035. Seul la Norvège agira déjà dans ce sens deux ans avant la Belgique. Reste à savoir si cette proposition ambitieuse est réalisable.