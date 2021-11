Elon Musk prêt à donner 6 milliards de dollars pour éradiquer la faim dans le monde

Selon le directeur du Programme alimentaire mondial de l’ONU, David Beasley, les personnalités les plus riches devraient faire preuve de plus de générosité.

Sur ses réseaux sociaux, le milliardaire américain Elon Musk a promis de faire don de 6 milliards de dollars d’actions Tesla, ce qui représente 5,2 milliards d’euros, à condition que le programme alimentaire mondial des Nations Unies puisse prouver qu’avec cette somme il soit possible d’éradiquer la faim dans le monde.

D’après une information de CNN, 2 % de la fortune d’Elon Musk pourraient mettre fin à la famine. Selon le directeur du Programme alimentaire mondial de l’ONU, David Beasley, les personnalités les plus riches devraient faire preuve de plus de générosité en mentionnant notamment Jeff Bezos et Elon Musk : « Six milliards pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous les abandonnons à leur sort. Ce n’est pas difficile », a-t-il lancé.