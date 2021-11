Après un remarquable voyage dans l’univers de Beethoven l’an dernier, changement de style et d’époque pour le Quatuor Ébène, rejoint par Antoine Tamestit à l’alto et Nicolas Altstaedt au violoncelle. ‘Round Midnight est un fascinant voyage dans les méandres de la nuit, de l’âme, des sonorités, arborant les univers d’Henri Dutilleux avec Ainsi la Nuit et d’Arnold Schönberg avec Verklärte Nacht entre lesquels Raphaël Merlin, violoncelliste d’Ébène, construit un pont avec une composition originale : Night Bridge. Une fresque teintée d’influences jazz notamment, où résonne notamment Moon River. Et une proposition aussi cohérente que captivante.

Erato