19 morts et des dizaines de blessés après des explosions près de l’hôpital militaire à Kaboul

« Selon nos informations initiales, une explosion est survenue à la porte de l’hôpital militaire et une deuxième aux abords de l’hôpital », a déclaré un responsable taliban à l’AFP.

Une attaque à la bombe suivie de coups de feu a visé mardi à Kaboul le plus grand hôpital militaire d’Afghanistan, faisant « plusieurs victimes », dans un climat de violence croissante entre les talibans et le groupe jihadiste rival de l’Etat islamique. Le bilan est lourd, au moins 19 morts et 50 blessés sont à dénombrer selon un responsable au ministère de la Santé.

