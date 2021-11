Bourse de Bruxelles - Les marchés attendent les annonces de la FED

Ageas (42,97) gagnait 0,2 pc, ce que perdait KBC (82,06), AB InBev (52,17) cédant une fraction. Umicore (50,08) et Melexis (101,60) étaient positives de 1 et 0,8 pc contrairement à Aperam (50,92) et Elia (101,70) qui abandonnaient 2,2 et 0,4 pc. Solvay (104,25) et UCB (103,30) valaient 1 et 0,3 pc de plus que la veille, arGEN-X (268,30) gagnant 1,4 pc alors que Galapagos (46,67) cédait 0,1 pc. Proximus (16,17) et Telenet (31,40) étaient en hausse de 0,7 pc chacune, Orange Belgium (19,48) gagnant par ailleurs 0,1 pc tandis que Bpost (7,59) perdait 0,4 pc.

Exmar (4,47) et Balta (2,64) chutaient de 4,6 et 4 pc alors que Ontex (7,87) plongeait de 5 pc supplémentaires. Bekaert (38,04) cédait 0,8 pc, ce que gagnait D'Ieteren (152,10), Kinepolis (55,90) et Barco (19,54) progressant de 1 et 1,3 pc, Shurgard (51,30) et Van de Velde (31,00) de 1 pc, Ekopak (17,62) de 3 pc. Nyxoah (20,75) et Biotalys (7,12) reperdaient 5,2 et 3,8 pc, Acacia Pharma (1,64) cédant 2 pc tandis que Biocartis (4,04) remontait de 2,5 pc.