Le premier baromètre cycliste wallon voit le jour

Le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) lance, en partenariat avec Le Soir, le premier baromètre vélo wallon. « L’objectif est de dresser un bulletin pour la commune, avec une note pour chacune des 25 questions, chaque thème du formulaire en ligne », explique Luc Goffinet, chargé Politique wallonne, fédérale et Recherche. Cette enquête de satisfaction sur les politiques cyclables wallonnes, comme déjà réalisée en France et en Flandre, fait appel aux cyclistes wallons, habitués ou occasionnels, invités à donner leur avis sur « la circulation à vélo en général, la sécurité, le confort, les services et l’écoute de sa commune ».