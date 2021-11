La Flandre envisage d’imposer la voiture électrique en 2027

L’organisation automobile Touring « accueille la révolution électrique », mais elle estime que la disponibilité de l’infrastructure de chargement privée et publique, la sécurité d’approvisionnement et le coût de l’énergie détermineront si ce plan à une chance de réussir.

L’immatriculation des seules voitures « vertes » en 2027 est l’une des propositions qui se trouve sur la table des discussions climatiques du gouvernement flamand, rapportent mardi les journaux « De Standaard », « De Morgen » et « Het Laatste Nieuws ».

Concrètement, cela signifierait qu’il ne serait plus possible d’immatriculer de nouvelles voitures à moteur essence, diesel ou hybride à partir de 2027, soit quelques années avant l’échéance européenne de 2035 et plus rapidement que tous les autres pays européens, Norvège exceptée. Les voitures d’occasion suivraient en 2030.