SC Charleroi: Ali Gholizadeh prolonge son contrat jusqu’en juin 2025

Ali Gholizadeh vient de parapher un nouveau contrat d’une durée de quatre ans au Sporting de Charleroi. Il est désormais lié au Zèbres jusqu’en juin 2025.

Après un début de saison fait de hauts et de bas, l’Iranien de 25 ans est actuellement dans la forme de sa vie et vient d’inscrire un but lors de chacune des quatre dernières rencontres du Sporting. Il joue un rôle prépondérant dans la bonne forme des Zèbres en championnat.