Historiens belges et congolais pour «décoloniser» et repenser l’enseignement de l’histoire

Le colloque de Kinshasa « re-penser l’enseignement de l’histoire » a rassemblé des historiens belges et congolais soucieux de décloisonner l’histoire coloniale et de réconcilier les mémoires.

S’il n’a pas surpris les historiens, le rapport des experts de la commission décolonisation a certainement bousculé les certitudes d’un large public. Cependant, dans les universités belges comme congolaises, il y a longtemps qu’une lame de fond se dessine : professeurs et chercheurs veulent décloisonner l’histoire coloniale, l’élargir dans le temps en remontant aux débuts de la traite négrière ainsi que dans l’espace, retrouver les liens qu’entretenaient les anciens royaumes du Congo avec leurs voisins et inscrire leur recherche dans le cadre plus large de l’histoire du continent.