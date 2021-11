Greenpeace tacle l’accord sur la déforestation de la COP26

Plus de 100 dirigeants mondiaux se sont mis d’accord pour mettre un terme à la déforestation d’ici à 2030. Toutefois, cela signifie que l’exploitation forestière à l’échelle mondiale pourrait se poursuivre pendant près de dix ans encore, avertit Greenpeace Belgique. « De plus, l’accord visant à mettre fin à la destruction des forêts n’est pas contraignant », déclare depuis Glasgow l’experte du climat Carine Thibaut de Greenpeace Belgique. « C’est pourquoi le président brésilien Bolsonaro se sent si à l’aise pour signer ce nouvel accord ».

Pendant ce temps, l’Amazonie approche de son point de basculement et la plus grande forêt tropicale de la planète ne pourra pas survivre à des années de déforestation, a déclaré Greenpeace Belgique dans un communiqué de presse. « Cela restera du blabla si des pays comme la Belgique ne réduisent pas simultanément leur empreinte par une politique et une législation plus ardue. Il faut introduire une loi européenne sur les forêts, ne pas conclure d’accord avec le Mercosur et se concentrer sur la réduction drastique de la production et de la consommation de viande et de produits laitiers. »

La déclaration commune sera adoptée mardi par plus de 100 pays qui abritent 85 % des forêts du monde, notamment la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne du Brésil et la forêt tropicale du bassin du Congo. Parmi les signataires figurent le Brésil et la Russie, qui ont été critiqués pour avoir accéléré la déforestation sur leur territoire. Les États-Unis, la Chine, l’Australie et la France sont également signataires de l’accord. Notre pays signera également l’accord.