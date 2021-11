«Pig»: le retour en puissance de Nicolas Cage

Un ancien chef-cuisinier, star de la haute gastronomie, devenu chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l’Oregon, quand l’enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à Portland où il devra faire face aux démons de son passé.

C’est un Nicolas Cage hirsute, barbu, limite clochard, le visage tuméfié, répétant inlassablement « Je veux mon cochon (I want my pig back ) » qui vampirise l’écran avec une pudeur et une puissance qu’on ne lui avait plus vue depuis longtemps. On pense être dans une histoire de vengeance à la John Wick mais le thriller âpre et violent se mue peu à peu en drame psychologique, les scènes d’action laissant place à l’introspection.