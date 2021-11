Anthony Descotte, l’autre buteur masqué du SC Charleroi (vidéo)

C’était jour d’affluence sur le site du Bois Planté à Marcinelle. Dans le contexte des vacances de Toussaint, le Sporting a eu la bonne idée d’ouvrir un entraînement au public ce mardi matin, et les supporters ont répondu présent. Malgré une météo peu engageante, une centaine d’entre eux se sont massés autour des terrains. Et le trio des gardiens, dirigés par Cédric Berthelin a été particulièrement suivi. À noter que certains fans ont pu se faire photographier en compagnie de Hervé Koffi, qui a quitté prématurément la séance après voir ressenti une crampe au mollet.

À l’exception de Willems (convalescent), Morioka (programme différencié) et de Gholizadeh (qui paraphait dans le même temps un nouveau contrat de 4 ans), tous les Zèbres étaient présents. Nkuba a trottiné avec un kiné. Anthony Descotte, opéré jeudi dernier, était bel et bien là. À l’instar de Shamar Nicholson, le jeune attaquant porte désormais un masque qui lui a permis de reprendre pour la première fois l’entraînement collectif. On l’a vu se livrer dans les duels sans aucune appréhension. À noter que Jules Van Cleemput a écourté la séance, après avoir ressenti une raideur à la cheville. Les joueurs ont clos l’entraînement par une séance de selfies avec les supporters.