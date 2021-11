Proximus pousse ses clients vers les packs "Flex"

Les clients disposant des packs internet-télévision "Minimus" et "Familimus/Tuttimus" paieront 1,5 euro de plus par mois, pour atteindre respectivement 62,5 et 73,5 euros mensuels. Pour les forfaits avec téléphonie fixe et télévision, téléphonie fixe et internet et "Start" (téléphonie fixe, internet et télévision), le tarif mensuel augmentera de 1 euro. Ces packs ne sont plus disponibles pour les nouveaux clients ou ne font plus l'objet d'une promotion active.

L'année dernière, Proximus a simplifié ses abonnements sous le nom de "Flex", en permettant aux clients de choisir eux-mêmes les options à ajouter à leur forfait. L'offre de base, qui comprend la télévision et l'internet illimité, coûte 59,99 euros par mois. Ce tarif restera lui inchangé.