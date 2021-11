«Les Eternels»: Sersi, Thena, Gilgamesh et les autres

Quand une réalisatrice oscarisée s’empare d’une des œuvres majeures du « king of comics », cela donne « Les Eternels », réalisé par Chloé Zhao.

Le Marvel Cinematic Universe, MCU pour les intimes, poursuit sa timide féminisation. Après le Black Widow réalisé par l’Australienne Cate Shortland (jadis passée par Cannes, primée à Locarno) et avant que Nia DaCosta (inspirée par le cinéma US de seventies, réalisatrice de Candyman ) ne nous revienne avec The Marvels , c’est à celle qui a reçu notamment l’Oscar du meilleur film pour Nomadland qu’a été confié le soin de donner vie à ce classique de Jack Kirby.