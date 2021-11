Coronavirus: ce qui change dans les pays voisins

Ce mardi à 19 heures, le gouvernement néerlandais annoncera de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Il s’agit notamment de travailler plus souvent à domicile, porter plus souvent le masque buccal et montrer son pass sanitaire dans plus d’endroits. Le port du masque buccal est donc à nouveau obligatoire dans les lieux publics intérieurs tels que les magasins, ainsi que pour les professions de contact. En outre, le corona pass – le Covid Safe Ticket dans notre cas – sera introduit plus largement, à savoir également dans les lieux de transit tels que les zoos et les parcs d’attraction, ainsi que dans les piscines et les salles de sport.