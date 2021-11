Sylvie Kreusch: bons baisers de Montbray

Sylvie Kreusch publie son premier album à l’âge de 30 ans, quatorze ans après ses débuts, à son école d’Anvers au sein du groupe Fell Floor Fiction dont deux membres se retrouveront avec elle dans Soldier’s Heart qu’elle forme à 23 ans. Autant dire que la chanteuse rousse a déjà un long parcours derrière elle : « Déjà toute petite, je savais que je voulais être sur scène », nous a-t-elle avoué. « Sans savoir si ce serait pour du théâtre, de la danse ou de la musique. Personne n’est dans le milieu des arts dans ma famille, à part peut-être mon grand-père qui jouait du piano et de la guitare en plus de peindre et de dessiner des bijoux. Il était wallon et parlait français avec mon père qui du coup a toujours eu beaucoup de disques de chanteurs français. Peut-être qu’un jour je chanterai en français, j’aimerais bien mais j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider. »