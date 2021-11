Icône #MeToo: «J’ai été aussi soutenue que déçue par les femmes»

Par T.C. et N.Ce.

Depuis « La Grenade », vous êtes devenue une figure du féminisme. Dans votre album « Cœur », vous abordez le drame du féminicide. D’où vient la conscience de ces injustices contre les femmes ?

J’ai entendu parler du féminisme dès que j’avais l’âge de débarrasser une assiette parce que ma mère a toujours dit que les hommes doivent faire autant que les femmes. Avec les mêmes droits et devoirs. Très jeune, donc, j’ai eu cette pédagogie. Je ne pense même pas que ça puisse se passer autrement. C’est naturel pour moi. Mon père, qui vivait avec trois femmes, était le premier des féministes. C’était normal. C’est plus en discutant avec d’autres enfants que je découvre qu’il y a d’autres mécanismes qui me sont totalement étrangers. Comme la musique, le féminisme a toujours été là dans ma vie.