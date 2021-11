La Russie fait course en tête pour les petits réacteurs modulaires

Dans la course entre géants mondiaux du nucléaire, Rosatom a une longueur d’avance sur ce prometteur marché : les SMR, petits réacteurs modulaires de 30 à 350 mégawatts. L’« Akademik Lomonosov », avec ses 70 mégawatts conçus pour des villes de 100.000 habitants ou des zones industrielles, ouvre de nouvelles voies. « Pour apporter de l’énergie et donc du développement économique dans les endroits les plus isolés », confiait dès 2018 au Soir Vitalï Troutnev, directeur de la filiale en charge des modules flottants du géant russe de l’atome.