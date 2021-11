Nabou, «You know»

D’abord il y a le son, aérien et énergique, né de la juxtaposition du trombone de Nabou Claerhout et de la guitare de Roeland Celis. Ensuite il y a l’assise de la contrebasse de Trui Amerlinck et de la batterie de Mathias Vercammen, au rythme efficace, groovy et souvent lyrique. Enfin il y a les compositions de Nabou, à la fois évidentes et sophistiquées, parfois surprenantes. Cet album va devenir un jalon, un repère, une référence pour les groupes menés par un trombone, comme le furent ceux de Kid Ory, Jack Teagarden, J. J. Johnson, Slide Hampton ou Phil Abraham.