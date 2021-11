Ars Musica: un Ligeti peut en cacher un autre

Fils de György Ligeti, Lukas Ligeti dévoilera deux de ses créations pendant Ars Musica. Un festival de création contemporaine qui commence le 9 novembre et qui est cette année dédié à la voix.

Globe-trotteur vivant entre l’Afrique et la côte ouest des États-Unis, Lukas Ligeti est un musicien et un compositeur inclassable. S’imprégnant du jazz, de la musique du monde, de la musique électronique mais aussi influencé par l’héritage de son père (l’incontournable György), il construit un répertoire fait d’expérimentation, de recherche et de découverte, hors des sentiers battus. Assez naturel, donc, pour le festival dédié à la création contemporaine qu’est Ars Musica d’en faire un des invités de son édition 2021.

Deux de vos créations seront à l’honneur pendant Ars Musica. Que pouvez-vous en dire ?