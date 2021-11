Coup de coude d’Amir Murillo: 3 matchs de suspension proposés au défenseur anderlechtois

Les propositions du Parquet de l’Union belge sont connues pour Amir Murillo et Majeed Ashimeru, exclus ce dimanche contre OHL.

Auteur d’un coup de coude volontaire dans le torse de Sébastien Dewaest qui l’avait provoqué en lui touchant les fesses, Amir Murillo s’est vu proposer quatre matchs de suspension doit trois effectifs et une amende de 3.500 euros.

Exclu tous les deux contre Louvain dimanche soir lors de la treizième journée de championnat, Amir Murillo et ont pu prendre connaissance de la proposition de sanction du Parquet de l’Union belge ce mardi après-midi.

Pour avoir empêché De Sart de marquer un but en déviant le ballon de la main sur la ligne de but, Majeed Ashimeru a reçu une proposition d’un match de suspension avec sursis et une amende de 500 euros.