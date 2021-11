Billie Jean King Cup: la Belgique remporte le double et conserve un mince espoir de dernier carré

Un bilan d’une victoire et d’une défaite pour les Belges à Prague.

Elise Mertens et Greet Minnen, finalement préférées à Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens, ont remporté le double contre l’Australie en phase finale de la Billie Jean King Cup mardi à Prague. La Belgique, déjà battue par les « gold and green » après deux revers en simple, a malgré tout conservé un espoir de qualification pour les demi-finales grâce à cette victoire.

Mertens et Minnen se sont imposées 6-2, 6-4 après 60 minutes de jeu contre Ellen Perez et Storm Sanders, fixant à 2-1 le score final de cette rencontre entre Belges et Australiennes.