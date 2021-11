« Hier est un autre jour »: un jour sans fin

Cette pièce est au théâtre ce que « Groundhog day » est au cinéma. Remplacez Bill Murrray par Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet et vous obtenez une comédie sportive. A Bruxelles, Rochefort, Huy.

Comme il est bon de découvrir un vaudeville qui sort enfin des marivaudages habituels ! Certes, les rôles féminins de Hier est un autre jour restent convenus mais la trame ose une incursion dans le registre fantastique qui rend cette comédie de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros aussi originale que rythmiquement impeccable.

Pivot de cette infernale horlogerie, Daniel Hanssens incarne Pierre, avocat psychorigide et bourré de tocs. Non seulement son application de la loi ne souffre aucune fantaisie mais son quotidien est lui aussi cadenassé par d’immuables rituels. Chaque chose a sa place sur son bureau et gare à celui qui déplace ne serait-ce qu’un crayon de sa réserve. C’est dire si ce maniaque compulsif va souffrir quand un importun va faire tourner sa journée en boucle – et en bourrique – mettant en péril l’important procès qu’il s’apprête à conclure.