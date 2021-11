Un taximan violemment agressé par un passager à Ostende (vidéo)

Un chauffeur de taxi a été violemment agressé dans son taxi ce week-end, à Ostende. Le juge d’instruction de Bruges a arrêté un homme de 27 ans, soupçonné de deux vols avec violence et d’extorsion, selon SudInfo.

Vers midi et demi ce dimanche, Hbibllah Alikheyl, chauffeur de taxi depuis cinq ans, attend son premier client à la gare. Un homme entre dans le taxi et donne une adresse à laquelle se rendre. En cours de route, il change d’avis et indique une autre adresse au chauffeur, qui ne se situe pas du tout au même endroit. Le ton monte et les choses dégénèrent. Le passager a demandé au chauffeur de s’arrêter. « Il m’a demandé tout mon argent. J’ai refusé. » Après plusieurs coups au visage, le taximan a su se débarrasser de sa ceinture et sortir de la voiture. L’autre homme est sorti aussi, ce qui a permis au chauffeur de rerentrer dans la voiture et de s’enfermer à l’intérieur. L’agresseur est ensuite parti.