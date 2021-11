Mohamed Salah, le Pharaon qui marche sur l’eau

Déjà auteur de quinze buts toutes compétitions confondues cette saison, l’Egyptien n’en finit plus d’impressionner.

La régularité au très haut niveau est l’apanage d’une classe élitiste, au sein de laquelle l’ambition débordante et le talent inné font souvent bon ménage. Alors que le football s’apprête tout doucement à sortir du duopole Messi-Ronaldo, plusieurs éléments offensifs tirent de plus en plus la couverture à eux (Lewandowski, Benzema, Mbappé, Salah…). L’Égyptien, lui, a déjà mis l’Angleterre à ses pieds en jouant un rôle majeur dans la reconquête du titre national des Reds en 2020. Mais, à 29 ans, il n’a jamais semblé aussi léger dans son esprit, aussi affûté dans ses courses, aussi clinique dans la surface. Une forme de plénitude dont profitent à merveille les Scousers.