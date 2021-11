Exposition: les sorcières sont parmi nous

Si vous avez de la sorcière l’image d’une vieille femme affreuse s’envolant sur son balai en éclatant d’un rire sardonique, il est temps de vous remettre au goût du jour. Pour cela, pas besoin d’effectuer de longues recherches dans d’antiques grimoires. Valérie Piette, Nathalie Levy, Alexia Liévin et Caroline Gallois s’en sont chargées pour ULB Culture (avec les conseils de Yolande de Bontridder et Valentine Himpens-David pour l’art contemporain) et exposent le résultat de leurs recherches à l’Espace Vanderborght.

Tout commence à la façon des contes pour enfants avec, au rez-de-chaussée, un vaste espace rassemblant jeux et livres illustrés. Tandis que les plus jeunes se plongent dans cet univers fantasmagorique, les adultes découvrent que la figure de la sorcière est bel et bien de retour. Non sans raison.