Voyage à bord de la première centrale nucléaire flottante au monde

Au milieu de la toundra enneigée et glaciale, c’est un surprenant mais révélateur signe du réchauffement. A la dernière rentrée scolaire, l’école de Pevek a dû ouvrir de nouvelles classes. « Plus d’enfants, plus de vie… Notre ville renaît ! », s’enthousiasme Oksana Petrova, directrice de la maternelle de cette cité polaire du bout du monde. A plus de 5.500 kilomètres de Moscou, nichée sur la côte arctique de la Tchoukotka, la ville la plus au nord de l’Extrême-Orient russe connaît un renouveau grâce au réchauffement climatique.