Fin d’une fonctionnalité importante sur Facebook

Une fonctionnalité qui suscite de nombreuses inquiétudes va prendre fin sur le réseau social Facebook. Les données accumulées d’un milliard d’utilisateurs sont en cause.

Le groupe californien empêtré dans des scandales au sujet de son modèle économique a aussi indiqué qu’il supprimerait les données de reconnaissance faciale accumulées sur plus d’un milliard d’utilisateurs, selon un communiqué.

Facebook a annoncé mardi qu’il n’utiliserait plus, sur sa plateforme, la reconnaissance faciale qui permet d’identifier, depuis 2010, une personne sur des photos ou des vidéos postées sur le réseau social.

Un tiers des utilisateurs

« Ce changement va représenter une des plus importantes évolutions en termes d’usage de la reconnaissance faciale dans l’histoire de cette technologie », a noté Jerome Pesenti, le vice-président de la société, chargé de l’intelligence artificielle.

« Plus d’un tiers des utilisateurs quotidiens de Facebook ont activé la reconnaissance faciale et peuvent être reconnus », a-t-il précisé. « Plus d’un milliard de modèles numériques de reconnaissance faciale » vont donc être supprimés.

Cette décision inattendue signifie que certains outils populaires du réseau ne fonctionneront plus : quand un utilisateur publiera une photo, l’algorithme ne devinera plus les noms des personnes présentes dessus, par exemple.

Une technologie qui pouvait être utile

Meta, la toute nouvelle maison-mère de Facebook et de ses autres plateformes (Instagram, WhatsApp…), reconnaît que cette technologie peut être utile au quotidien, pour déverrouiller l’écran de son smartphone notamment.