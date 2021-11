Edouard Delruelle sur le folklore étudiant (ULiège): «Les autorités académiques ne prennent pas leur responsabilité»

Quel regard la société actuelle porte sur le baptême ?

En tant que professeur, cela fait très longtemps que je côtoie cette réalité. Je ne crois pas que les choses aient fondamentalement changé. On est toujours à se poser les mêmes questions : faut-il davantage encadrer les baptêmes ? faut-il les interdire ? Ces questions reviennent sur le devant de la scène après chaque événement dramatique. La société, tout comme les autorités académiques et politiques, continuent de faire preuve d’une certaine lâcheté. On continue d’être scandalisé lorsqu’il y a des drames, on se réveille un petit peu sur le moment, mais on s’arrête là.